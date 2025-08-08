«Решающее значение»: в Боливии оценили роль матча с Россией

Боливийский журналист Мухика: матч с Россией может стать решающим для ЧМ

Журналист боливийского издания Unitel Bolivia Сальма Каррион Мухика заявил, что товарищеский матч со сборной России может сыграть решающую роль в подготовке команды к чемпионату мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Игра со сборной России означает значительный рост международных отношений страны. Сейчас национальная команда Боливии состязается за место в отборочном турнире Южной Америки. Если сборная добьется цели, матч с Россией будет иметь решающее значение в подготовке к турниру», — сказала Мухика.

Встреча состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встреча России и Боливии станет первой в истории противостояния этих команд.

Боливия занимает 78-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда имеет шансы квалифицироваться на чемпионат мира 2026.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

