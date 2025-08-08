«Способ заработать»: легенда сборной СССР раскритиковал соперников сборной России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что предстоящие товарищеские матчи сборной России являются очередным способом для футболистов заработать денег, а не получить игровую практику. Его слова приводит РИА Новости.

«Поэтому я сегодня не вижу явного сдвига вперед для нашей сборной. Это просто возможность для ребят заработать деньги, сыграв с командами среднего уровня. Тренерский штаб и РФС, по сути, дают им возможность поощрительно выйти на поле, но это не считается полноценной игровой практикой», — заявил он.

Сборная России сыграет с Боливией, Иорданией, Катаром и Ираном.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

