«Есть право выбора»: чемпионка ОИ Роднина о жизни в США

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о качестве продуктов в США, отметив, что всегда можно найти что-то подходящее. Ее слова приводит Sport24.

Так она отреагировала на высказывание невесты российского футболиста «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука Елены Максимовой, которая пожаловалась на качество продуктов.

«У каждого там есть право выбора: если какой-то продукт не нравится, иди и покупай что-то другое. В Америке вполне можно найти разного уровня качество. Главное, что там есть право выбора. Понятно, что хорошее будет стоить дороже, но никакой проблемы в этом нет», — заявила она.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

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