«Законы едины»: Роднина о блокировке счетов Исинбаевой из-за долгов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина, говоря о блокировке счетов чемпионки ОИ Елены Исинбаевой, заявила, что законы страны для всех едины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Олимпийский чемпион – это прежде всего гражданин своей страны. В данном случае – Российской Федерации. Законы у нас едины, они касаются каждого, независимо от того, заслуженный человек или нет. Олимпийский чемпион – это не льготная категория», — подчеркнула Роднина.

6 августа Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг в 283 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Налоговая ограничила доступ к трем счетам Исинбаевой, привязанным к ее ИП из-за задолженности, которую она очень медленно погашает.

27 июня 2025 года ФНС заблокировала три счета спортсменки. В апреле долг Исинбаевой составил 1,1 млн рублей, в мае — 1,5 млн. На тот момент ее задолженность составляла 818 тыс. после частичной выплаты долга. 3 июля 2025 года Исинбаева погасила задолженность перед налоговой. После этого ее счета разблокировали, а исполнительные производства прекратили. В материале говорится, что большую часть долга составляли просроченные коммунальные платежи.

Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Ранее Джефф Монсон призвал Исинбаеву погасить долги в России.