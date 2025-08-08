В Казани началось строительство школы Загитовой за 1,29 млрд рублей

Строительство школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой началось в Казани. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Планируем завершить их в течение года — к лету следующего года. Сейчас вместе с Алиной мы формируем юридическую конструкцию именно школы. Времени достаточно, но затягивать не собираемся. Рассчитываю, что до конца текущего года юридическую схему полностью сформируем», — подчеркнул он.

Стоимость школы фигуристки составил 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок. Проект был одобрен только в июне 2025 года после того, как была снижена изначальная цена.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее в Госдуме назвали солидной суммой стоимость школы Загитовой.