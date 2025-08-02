Свищев о школе Загитовой за 1,29 млрд рублей: лишних денег Татарстан не потратит

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что Строительство центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани обойдется в 1,29 млрд рублей, передает «ВсеПроСпорт».

«Сумма солидная, но раз объявлен тендер, значит, в бюджете она есть. Зная профессионализм и любовь руководства Татарстана к спорту, можно уверенно говорить, что лишних денег там потрачено не будет», — сказал Свищев.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова рассказала, что ее радует в жизни.