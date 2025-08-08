На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская атлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении детей

Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская легкоатлетка Виктория Баркова рассказала о домогательствах тренеров в детско-юношеских спортивных школах, отметив, что в легкой атлетике о подобных вещах не говорят открыто. Ее слова приводит «Вечерняя Казань».

«У нас тренер из Дальнего Востока, тоже не будем называть имена, фамилии, сейчас проходит по аналогичному делу. Как выяснилось, там тоже какие-то были манипуляции с детьми. Буквально недавно тренер по прыжкам, с которым мы были лично знакомы и он казался приятным человеком, сейчас сидит за решеткой», — поделилась она.

При этом Баркова призналась, что не считает возможным полностью искоренить эту проблему. По ее мнению, решить ее возможно только в том случае, если тренерами будут работать женщины.

Баркова — мастер спорта России по легкой атлетике. На ее счету серебряная и бронзовая медали чемпионата России среди юниоров, также в своей карьере она выигрывала Всероссийскую универсиаду в прыжках длину. Сейчас спортсменка участие в чемпионате России, который проходит в Казани.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее на чемпионате России состоялся забег роботов и попал на видео.

