«Подсадил на плов и улетел»: Акинфеев обратился к покинувшему ЦСКА таланту

Акинфеев попрощался с Файзуллаевым фразой «подсадил на плов и улетел»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своих социальных сетях попрощался с узбекским футболистом Аббосбеком Файзуллаевым, который подписал контракт с турецким «Истанбулом Башакшехир».

«Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик», — написал Акинфеев, прикрепив совместную фотографию.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года. В минувшем сезоне РПЛ узбекский вингер провел 27 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

В первых двух турах Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) и одолел «Ахмат» (2:1). В стартовом матче Кубка России «армейцы» оказались сильнее «Локомотива» (2:1).

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

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