Новичок РПЛ подписал контракт с призером чемпионата Украины по акробатике

Карпов: «Балтика» подписала призера чемпионата Украины по акробатике Беликова
ФК «Балтика»

Калининградский футбольный клуб «Балтика» подписал контракт с серебряным призером чемпионата Украины по акробатике Иваном Беликовым. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что футболист вынужден был закончить с акробатикой в 11 лет из-за высокого роста. В том же году Беликов случайно попал в футбольную секцию: на него обратил внимание тренер во время игры во дворе.

21-летний Беликов понравился главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву во время товарищеского матча и сразу же получил приглашение в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

3 августа «Балтика» на своем поле обыграла «Оренбург» со счетом 3:2.

В середине первого тайма счет ударом с пенальти открыл игрок «Балтики» Брайан Хиль. Максим Петров в начале второго тайма удвоил преимущество хозяев поля. Евгений Болотов на 57-й минуте сократил отставание гостей. Чинонсо Оффор на 64-й минуте сделал счет 3:1. Эмирджан Гюрлюк на 69-й минуте установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» идет на третьем месте, набрав семь очков.

Ранее был назван еще один соперник сборной России по футболу.

