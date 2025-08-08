Назван еще один соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Боливии этой осенью. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Известно, что встреча состоится 14 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встреча России и Боливии станет первой в истории противостояния этих команд.

Боливия занимает 78-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда имеет шансы квалифицироваться на чемпионат мира 2026.

Ранее стали известны три соперника россиян этой осенью: 4 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией, 7-го — c Катаром, а 10 октября — с Ираном.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин заявил, что не изучает биографии игроков сборной России.