18-летняя Андреева сохранила место в топ-5 мирового рейтинга

Андреева осталась на пятом месте в обновленном рейтинге WTA

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сохранила за собой место в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Также в двадцатке сильнейших значатся еще три спортсменки из России: Екатерина Александрова занимает 16-е место, Людмила Самсонова — 18-е, Диана Шнайдер — 20-е.

Первую позицию занимает Арина Соболенко из Белоруссии, второй идет Кори Гауфф из США, третьей — Ига Швентек из Польши.

31 июля Андреева вылетела с турнира в Монреале, в третьем круге проиграв американке Маккартни Кесслер. Встреча, которая длилась 1 час 45 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (5:7), 4:6.

Андреева ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Маккартни один эйс, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

По ходу второго сета россиянка подвернула ногу, ей пришлось вызывать физиотерапевта.

Ранее российская теннисистка появилась с бутылкой пива на пресс-конференции.