Российская теннисистка появилась с бутылкой пива на пресс-конференции

Павлюченкова пришла на пресс-конференцию на Уимблдоне с бутылкой пива

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пришла на пресс-конференцию после проигранного четвертьфинала на Уимблдоне в забавной шляпе с клубниками и с бутылкой пива.

«Да, я ее сделала, это мой дизайн. Просто очень люблю панамы, а клубнички и жемчужины — это в честь Уимблдона. Захотелось скомбинировать и сделать ее. Может, мне нужно не теннисом заниматься, а дизайном?» — заявила Павлюченкова.

В борьбе за выход в полуфинал Павлюченкова проиграла представительнице США Аманде Анисимовой. Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 7:6 (11:9). По итогам турнира 34-летняя россиянка вернется в топ-30 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Павлюченкова является чемпионкой Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

Ранее российская теннисистка рассказала о поражении на Уимблдоне после болезни Лайма.