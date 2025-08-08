Ветеран «Динамо» назвал главную проблему команды

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что главная проблема нынешней команды бело-голубых в атаке. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Главная проблема — игра в атаке. Пока не удается заменить Тюкавина. Он постоянно напрягал оборону соперника, мог убежать и забить. Сейчас такого футболиста не хватает. Попытались заменить его Гладышевым, но все-таки Ярослав - крайний нападающий, не центральный», — заявил Петрушин.

В третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» проиграло «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 87-й минуте забил колумбийский нападающий Джон Кордоба.

После трех игр РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. «Динамо», которое возглавляет российский специалист Валерий Карпин, с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

Ранее Карпин заявил о предстоящих поражениях команды.