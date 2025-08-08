На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Динамо» назвал главную проблему команды

Петрушин назвал атаку главной проблемой «Динамо»
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что главная проблема нынешней команды бело-голубых в атаке. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Главная проблема — игра в атаке. Пока не удается заменить Тюкавина. Он постоянно напрягал оборону соперника, мог убежать и забить. Сейчас такого футболиста не хватает. Попытались заменить его Гладышевым, но все-таки Ярослав - крайний нападающий, не центральный», — заявил Петрушин.

В третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» проиграло «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 87-й минуте забил колумбийский нападающий Джон Кордоба.

После трех игр РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. «Динамо», которое возглавляет российский специалист Валерий Карпин, с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

Ранее Карпин заявил о предстоящих поражениях команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами