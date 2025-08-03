На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Поражения еще будут»: Карпин о проигрыше «Динамо» «Краснодару»

Тренер «Динамо» Карпин заявил о предстоящих поражениях команды
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на поражение команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» и отметил, что подобные проигрыши еще будут. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Да, какое-то время не было поражений. Они еще будут сто процентов. Судьба тренера в этом и заключается. Я знаю одного тренера в мире, который в течение года один раз проиграл. Хаби Алонсо в Германии. Проиграли, да, неприятно. Что теперь делать? Нужно работать», — отметил специалист.

Карпин, который совмещает должности в «Динамо» и сборной России, возглавил московский клуб летом 2025 года.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 87-й минуте забил колумбийский нападающий Джон Кордоба.

После трех игр РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. «Динамо» с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

В следующем матче «Краснодар» сыграет в гостях против «Оренбурга». Встреча состоится 10 августа и начнется в 15:30 по московскому времени. «Динамо» отправится на выезд к «Сочи»: эта игра также пройдет 10 августа, начало — 18:00 (мск).

Ранее «Динамо» официально лишилось одного из иностранцев.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами