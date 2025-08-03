«Поражения еще будут»: Карпин о проигрыше «Динамо» «Краснодару»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на поражение команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» и отметил, что подобные проигрыши еще будут. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Да, какое-то время не было поражений. Они еще будут сто процентов. Судьба тренера в этом и заключается. Я знаю одного тренера в мире, который в течение года один раз проиграл. Хаби Алонсо в Германии. Проиграли, да, неприятно. Что теперь делать? Нужно работать», — отметил специалист.

Карпин, который совмещает должности в «Динамо» и сборной России, возглавил московский клуб летом 2025 года.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 87-й минуте забил колумбийский нападающий Джон Кордоба.

После трех игр РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. «Динамо» с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

В следующем матче «Краснодар» сыграет в гостях против «Оренбурга». Встреча состоится 10 августа и начнется в 15:30 по московскому времени. «Динамо» отправится на выезд к «Сочи»: эта игра также пройдет 10 августа, начало — 18:00 (мск).

Ранее «Динамо» официально лишилось одного из иностранцев.