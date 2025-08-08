На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский тренер назвал фаворита матча Россия — Иран

Билялетдинов о матче Россия — Иран: все зависит от настроя игроков на матч
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что фаворитом матча между Россией и Ираном будет тот, у кого будет выше настрой на игру.

«Фаворитом в товарищеских матчах является тот, кто больше на него настроен. Не секрет, что такие матчи подразумевают большое количество замен. Один футболист захочет себя проявить, он будет играть на максимуме. Другой футболист, который более опытный, может сыграть на полусогнутых ногах. Здесь нельзя гарантировать полную самоотдачу от всех игроков, несмотря на то, что очень хочется», — сказал Билялетдинов.

Известно, что встреча состоится 10 октября в Волгограде. В сентябре Россия сыграет еще два матча: 4-го числа — против Иордании, а 7-го — против Катара.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Иордании ответили, состоится ли матч против России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами