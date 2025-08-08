На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«ПСЖ» подпишет одного из лучших вратарей мира

Романо: голкипер «Лилля» Шевалье перейдет в «ПСЖ»
true
true
true
close
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вратарь «Лилля» Люка Шевалье перейдет в «ПСЖ». Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма перехода составит €40 млн, а контракт будет подписан на пять лет.

7 августа France Football объявил номинантов на приз Льва Яшина — лучшему вратарю по итогам 2025 года. Шевалье оказался в списке из 10 человек. Также среди них значится и действующий вратарь французского клуба Джанлуиджи Доннарумма.

В минувшем сезоне 23-летний Шевалье провел за «Лилль» все 34 матча в Лиге 1, в которых пропустил 36 мячей.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее легендарный российский футболист назвал игрока круче Роналду и Месси.

Футбол. Чемпионат Франции
