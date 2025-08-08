«ПСЖ» подпишет одного из лучших вратарей мира

Вратарь «Лилля» Люка Шевалье перейдет в «ПСЖ». Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма перехода составит €40 млн, а контракт будет подписан на пять лет.

7 августа France Football объявил номинантов на приз Льва Яшина — лучшему вратарю по итогам 2025 года. Шевалье оказался в списке из 10 человек. Также среди них значится и действующий вратарь французского клуба Джанлуиджи Доннарумма.

В минувшем сезоне 23-летний Шевалье провел за «Лилль» все 34 матча в Лиге 1, в которых пропустил 36 мячей.

