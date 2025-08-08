Стала известна сумма, которую УЕФА выплатил России за время отстранения от турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил Российскому футбольному союзу (РФС) более €10,8 млн после отстранения от международных турниров. Об этом сообщает The Guardian.

Издание утверждает, что за последние три сезона Россия получила €3,305 млн, €3,381 млн и €4,224 млн соответственно в качестве солидарных выплат. Эти средства выделяются клубам, которые не участвуют в еврокубках, и предназначены для поддержания конкуренции в национальных чемпионатах.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

