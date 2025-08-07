Десять матчей СКА перенесены без объяснения причины

Петербургский хоккейный СКА сообщил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла десять матчей команды в регулярном чемпионате нового сезона. Информация об этом появилась в Telegram-канале клуба.

«Лига перенесла даты нескольких домашних и гостевых матчей СКА. Самое ближайшее изменение – в Ледовом сезон начнем 11 сентября, на день раньше изначально запланированного», — указано в сообщении.

Причину переноса клуб не сообщил.

В минувшем сезоне КХЛ СКА под руководством Романа Ротенберга набрал 82 очка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 и занял седьмое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина его коллектив выбыл из розыгрыша плей-офф по итогам серии против московского «Динамо» (2-4).

30 мая в СКА признали работу Ротенберга неудовлетворительной после заседания совета директоров клуба. Также по итогам мероприятия совет директоров в полном составе и операционный менеджмент сложили полномочия «с немедленным эффектом». В начале июня Ротенберг был уволен.

Регулярный сезон нового сезона КХЛ начнется 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между командами «Локомотив» и «Трактор». Чемпионский титул защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив» из Ярославля. Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее СКА сменил эмблему.