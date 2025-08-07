На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Должен принимать решение сам»: агент о будущем Сафонова в «ПСЖ»

Агент Барбоза считает, что Сафонов достоин играть за «ПСЖ», а не в Турции
Stephane Mahe/Reuters

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов должен сам выбрать вариант продолжения карьеры, где будут условия для его развития. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал футбольный агент Паулу Барбоза.

«Решение должен принимать он сам — хочет ли продолжать работать и бороться за место в команде. Я думаю, он способен. Думаю, он может, несмотря на то, что у него могут быть разные предложения. Играть во Франции — это один уровень. Играть в Турции — совсем другой», — отметил он.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня.

5 августа журналист Сулейман Родоп сообщил, что «Галатасарай» начал переговоры по Сафонову. 7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал украинскому защитнику Илье Забарному избавиться от российского вратаря.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. По ходу турнира Сафонов дважды сыграл на групповом этапе.

Ранее Дмитрий Булыкин раскрыл, вернется ли Сафонов в Россию.

