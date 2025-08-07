Булыкин раскрыл, вернется ли Сафонов в Россию

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин не стал исключать возвращение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Россию. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я думаю, у него нет такого желания. Лучше попробовать поиграть где-нибудь в Европе. Если, конечно, «Зенит» ему сделает большую зарплату и длинный контракт, то, я думаю, он может и согласиться. Хотя когда-то играл в «Краснодаре». Будет не совсем красиво», — заявил Булыкин.

1 августа сообщалось, что Сафонов не станет основным вратарем ПСЖ после ухода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

Ранее Сафонов рассказал, доволен ли он первым сезоном в «ПСЖ».