Российский футболист объяснил, почему не воспользовался советом Овечкина

Тюкавин о травме: Овечкин посоветовал тренироваться через боль, я не стал
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как не последовал совету хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит РБК Спорт.

«Он сказал, что надо забыть обо всем и тренироваться через боль. И так быстрее пройдет, поскольку ты к боли привыкнешь и перестанешь чувствовать, думать об этом. Я объяснил ему свою ситуацию, что так не могу, поскольку мне нужно обязательно ходить на костылях», — заявил россиянин.

Тюкавин и Овечкин вместе присутствовали на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики». Встреча завершилась со счетом 1:1. При этом бело-голубые были вынуждены отыгрываться после того, как Брайан Хиль открыл счет на 12-й минуте. Ответный мяч в составе москвичей в начале второго тайма забил Хуан Хосе Касерес.

Константин продолжает восстановление после травмы передней крестообразной связки. Он получил повреждение весной в матче 19-го тура РПЛ-2024/25 против «Ростова» (1:1). Ориентировочно он сможет вернуться на поле в сентябре. В прошлом сезоне Овечкин также впервые в карьере получил тяжелую травму.

Ранее Тюкавин поблагодарил Овечкина за уникальный подарок.

Футбол. Чемпионат России
