«Не заходил в соцсети шесть месяцев»: теннисист Хачанов о хейте

Теннисист Хачанов рассказал, что полгода не заходил в соцсети из-за хейта
Denis Balibouse/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов раскрыл, что в 2024 году полгода не заходил в социальные сети, чтобы не сталкиваться с негативом. Его слова приводит Punto de Break.

«Я не знаю, как мы можем защитить себя от этого. В прошлом году мне помогло то, что я не заходил в социальные сети шесть месяцев. Просто занимался чем-то другим. Иногда ты становишься зависимым, прокручивая экран. Я стараюсь ничего не читать», — поделился он.

В ночь на 8 августа Хачанов в финале турнира серии «Мастерс» в Торонто сразится с американцем Беном Шелтоном. Ориентировочное начало матча — 2:30 по московскому времени.

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее известный американский теннисист призвал вернуть россиянам флаг.

Летние виды спорта
