Футболист «Спартака» подверг критике тренера команды

Игрок «Спратака» Чернов: из новостей узнал, что не буду заявлен на сезон

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что узнал из новостей о том, что не будет заявлен на сезон, передает «Чемпионат».

«Я узнал об этом из новостей. Жена сбросила ссылку. Когда Станкович только приходил в команду, говорил, что всё будет честно и прозрачно. А потом происходят такие ситуации», — сказал Чернов.

Чернов является воспитанником московского ЦСКА. За «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 53 матча. С 2019 по 2021 год Чернов уже выступал за «Крылья Советов».

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

Ранее сообщалось о том, что Чернов покинет «Спартак».