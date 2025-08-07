Стало известно, принял ли турецкий клуб решение по Сафонову

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Vprognoze: «Галатасарай» не спешит принимать решение по вратарю Сафонову
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Турецкий «Галатасарай» еще не принял решение по трансферу российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова. Об этом сообщает издание Vprognoze.ru.

По информации СМИ, «ПСЖ» действительно предложил турецкому клубу российского голкипера, однако в «Галатасарае» не рассматривают его в первую очередь и не спешат с предложением контракта.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня.

5 августа журналист Сулейман Родоп сообщил, что «Галатасарай» начал переговоры по Сафонову. 7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал украинскому защитнику Илье Забарному избавиться от российского вратаря.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. По ходу турнира Сафонов дважды сыграл на групповом этапе.

Ранее Дмитрий Булыкин раскрыл, вернется ли Сафонов в Россию.

