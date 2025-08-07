На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Певец Иракли избил артиста Гребенщикова на фоне оскорблений сборной России

Певец Иракли избил Михаила Гребенщикова на футбольно-музыкальном фестивале
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Ираклий Пирцхалава избил другого певца и актера Михаила Гребенщикова на футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол». Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Фестиваль проходил в Москве с 7 по 15 июля, в нем принимали участие 16 команд из разных стран мира. Иракли на этом мероприятии руководил сборной Грузии.

По словам Гребенщикова, инцидент с избиением произошел 13 числа, когда он стоял рядом с отелем «Альфа». Проходящий мимо Пирцхалава внезапно сделал несколько оскорбительных высказываний в адрес организаторов мероприятия, а также сборной России, на что Гребенщиков попытался отшутиться. Однако Пирцхалаве это не понравилось, и он ударил его по голове. После чего Гребенщиков, зафиксировавший побои, обратился в правоохранительные органы.

Мировой судья района Измайлово признал Пирцхалаву виновным в побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ), что повлекло за собой наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Суд установил, что певец избил другого человека, а вот травм Гребенщикова оказалось недостаточно для уголовного преследования.

