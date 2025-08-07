На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион Европы выразил уважение федерации кикбоксинга за отмену ЧЕ

Каратист Шиловских: отмена ЧЕ по кикбоксингу — не просто политический жест
Личный архив Сергея Шиловских

Чемпион Европы по карате Сергей Шиловских высказался о решении Международной федерации кикбоксинга отменить европейское первенство в Молдавии из-за того, что местные власти в последний момент отказались допустить к турниру российских спортсменов. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Когда федерации защищают интересы всех своих атлетов, независимо от страны, это внушает уважение. Такие шаги — не просто политический жест, а сигнал: мы за спорт, за ценности, а не за конфликты. Я искренне уважаю такое решение», — сказал Шиловских.

21 июня стало известно, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) уведомила Федерацию кикбоксинга России (ФКР) о недопуске. Такое решение приняли власти Молдавии, поскольку организаторам турнира не понравился тот факт, что WKF допустила представителей России с национальной атрибутикой — флагом и гимном, несмотря на санкции, наложенные на российский спорт. Международная организация приняла решение отменить турнир, проведение которого было запланировано на 22-29 июня.

Ранее Шиловских назвал положительную сторону санкций.

