Чемпион Европы назвал положительную сторону санкций

Каратист Шиловских: на фоне санкций в России выросла внутренняя конкуренция
Личный архив Сергея Шиловских

Санкции стали серьезным ударом по российскому спорту, однако в них есть и положительная сторона. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил чемпион Европы по карате Сергей Шиловских.

«Карате всегда было видом спорта, в котором важна международная конкуренция. Ты должен видеть, где ты по уровню, с кем борешься, каковы тенденции, что нового появляется в технике. Сейчас этого почти нет. Отсутствие международных стартов замыкает атлетов в рамках страны.

Но с другой стороны, внутренняя конкуренция действительно выросла. Стало больше региональных турниров, федерации активизировались. Кто-то ушел в тренерство, открыл свои школы, развивает клубное движение. Так что отрасль не встала — она трансформируется. Это не лучший сценарий, но в сложных условиях важно уметь адаптироваться. И наши ребята это умеют», — сказал Шиловских.

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее шестикратный чемпион России заявил, что те, кто меняют спортивное гражданство, захотят вернуться.

