Стала известна причина смерти Халка Хогана

Американский актер и рестлер Халк Хоган скончался на 72-м году жизни из-за инфаркта миокарда, более известного как сердечный приступ. Об этом пишет Page Six.

Согласно медицинским документам, Хоган страдал лейкемией и мерцательной аритмией. До этого о наличии у Хогана лейкемии — формы рака, поражающей белые кровяные клетки, — ничего не было известно.

Смерть наступила рано утром 24 июля в доме легенды WWE в Клируотере, штат Флорида (США). Операторы служб экстренного реагирования сообщили журналистам, что у Хогана произошла остановка сердца. Очевидцы уточнили, что у дома артиста дежурили несколько полицейских машин и карет скорой помощи. Тело Халка Хогана вынесли на носилках.

Несколько недель назад жена Хогана Скай опровергла слухи о том, что он находится в коме, заявив, что его сердце в хорошем состоянии после операции. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что артист страдает от осложнений после операции на шее, которую перенес в мае.

Халк Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему, подчеркивает издание, этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Ранее российский боец ММА заявил, что был большим фанатом Халка Хогана.