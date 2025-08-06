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18-летняя Андреева снялась с престижного турнира в США

Андреева из-за травмы снялась с турнира в Цинциннати
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Mark J. Terrill/AP

Российская теннисистка Мирра Андреева из-за травмы пропустит престижный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США). Об этом сообщает tennis365.com.

31 июля Андреева вылетела с турнира в Монреале, в третьем круге проиграв американке Маккартни Кесслер. Встреча, которая длилась 1 час 45 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:7 (5:7), 4:6.

Андреева ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Маккартни один эйс, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

По ходу второго сета россиянка подвернула ногу, ей пришлось вызывать физиотерапевта.

Андреева является первой ракеткой России, занимая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге. Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее российская теннисистка сенсационно вылетела с турнира в Канаде.

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