Шестикратный чемпион России: те, кто меняют спортивное гражданство, захотят вернуться

Российские спортсмены, которые меняют спортивное гражданство ради возможности выступать на международных соревнованиях, рано или поздно захотят вернуться на родину. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил шестикратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов.

«Рано или поздно они захотят вернуться. Не знаю, мне сложно ответить. Лично я о таком никогда не думал. Нет ничего плохого, скажем, если пилоты выступают под нейтральным флагом и возвращаются обратно. А про людей, которые меняют гражданство, сложно говорить: мы же не знаем, с чем они сталкиваются. У каждого спортсмена есть выбор. И если они его делают, то либо приходят к этому сознательно, либо потом грустят, что приняли неверное решение», — считает Симонов.

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Симонов заявил, что спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, ничего не нарушают.