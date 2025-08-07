Названа главная проблема российского футбола

Бывший тренер московского «Спартака» испанец Рауль Рианчо выразил мнение, что главная проблема российского футбола — это попытка скопировать модель работы других стран. Его слова приводит Sport24.

«Здесь сосредоточились на копировании моделей работы других стран вместо того, чтобы создать свою. Создание своей футбольной модели должно основываться на особенностях и обычаях страны. Вопрос не в том, сколько в команде легионеров, а в том, чтобы знать, что именно вы хотите развивать», — заявил Рианчо.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет ужесточение лимита на легионеров.

«Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Со следующего сезона снижение начнем — плавно», — сказал Дегтярев.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Ранее Юрий Семин раскрыл, нужно ли ужесточать лимит на легионеров в РПЛ.