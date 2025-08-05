Министр спорта России рассказал об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта России Дегтярев: в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет ужесточение лимита на легионеров, передает «Коммерсантъ».

«Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Со следующего сезона снижение начнем — плавно», — сказал Дегтярев.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Юрий Семин раскрыл, нужно ли ужесточать лимит на легионеров в РПЛ.