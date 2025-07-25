Тренер Семин раскрыл, нужно ли ужесточать лимит на легионеров в РПЛ

Семин заявил, что лимит на легионеров в РПЛ — это не самая главная проблема

Российский тренер Юрий Семин заявил, что в российском футболе есть вещи поважнее, чем вопрос ужесточения лимита на легионеров. Его слова приводит Sport24.

«Еще никогда за все время существования всех лиг лимиты не приносили качество в футбол. Поэтому, думаю, это не самое главное. Важнее улучшить качество работы тренеров в ДЮСШ. Есть другие моменты, которые нужно поправлять, лимит не так важен», — заявил Семин.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, на котором клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в клубе РПЛ высказались против ужесточения лимита на легионеров.