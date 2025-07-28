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Вице-чемпионка России сменила гражданство и будет выступать за Турцию

Вице-чемпионка России в многоборье Якушина получила гражданство Турции
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Донат Сорокин/ТАСС

Вице-чемпионка России по легкой атлетике в семиборье София Якушина получила гражданство Турции. Об этом сама спортсменка рассказала в комментарии ТАСС.

«Да, появилась такая возможность, и я за нее ухватилась. Я решила, что для меня и моей карьеры, которая у спортсменов не вечная и даже не очень долгая, это верное и нужное решение. Но у меня остается и гражданство России», — заявила она.

Якушина подчеркнула, что такое решение было принято в связи с желанием выступить на летних Олимпийских играх — 2028.

При этом для выступления на чемпионатах мира и Европы под флагом Турции спортсменке еще необходимо получить разрешение от World Athletics. Якушина отметила, что пока не знает, когда получит официальное разрешение.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов.

Ранее болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом поддержали российских пловцов на ЧМ.

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