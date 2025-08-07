На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шестикратный чемпион России: те, кто выступают под нейтральным флагом, ничего не нарушают

Гонщик Симонов: у спортсменов нет выбора, они принимают условия федераций
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Многие спортсмены вынуждены принимать условия международных федераций и участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, потому что у них не остается выбора. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил шестикратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов.

«Михаил Дегтярев, министр спорта, уже говорил: те, кто выступает под нейтральным флагом, ничего не нарушают. Главное, чтобы возвращались обратно. У многих сейчас нет выбора, и они принимают условия международных организаций. И среди картингистов много тех, кто выступает под нейтральным флагом. К примеру, Максим Орлов, с которым я хорошо знаком. Он участвует как в чемпионате России, так и в чемпионатах Европы и мира. И показывает очень хорошие результаты. Без выступлений за границей ты не так сильно развиваешься, потому что на международном уровне ты сталкиваешься с разными соперниками, которые могут быть сильнее тебя.

Там другие трассы, другие погодные условия. Я никого не осуждаю, это их желание. Я же, наверное, прошел определенную стадию, и для меня все это выглядит несколько иначе», — сказал Симонов.

Ранее Симонов назвал снятие санкций с Никиты Мазепина первым шагом к возвращению российского спорта.

