«Спасибо, легенда!» Лидер «Динамо» поблагодарил Овечкина за уникальный подарок

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» опубликовал в соцсетях фото с хоккеистом, динамовским воспитанником и лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александром Овечкиным.

Лидер «Вашингтон Кэпиталз» подарил футболисту джерси со своей фамилией и с автографами своих одноклубников. Тюкавин поблагодарил его за это.

«Спасибо, легенда!» – написал игрок.

Константин продолжает восстановление после травмы передней крестообразной связки. Он получил повреждение весной в матче 19-го тура РПЛ-2024/25 против «Ростова» (1:1). Ориентировочно он сможет вернуться на поле в сентябре.

«Динамо» в первом официальном матче под руководством Валерия Карпина на своем поле сыграло вничью с «Балтикой». Встреча завершилась со счетом 1:1. При этом бело-голубые были вынуждены отыгрываться после того, как Брайан Хиль открыл счет на 12-й минуте. Ответный мяч в составе москвичей в начале второго тайма забил Хуан Хосе Касерес.

Ранее Овечкин одним словом оценил старт сезона РПЛ.