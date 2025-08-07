Хачанов сенсационно вышел в финал престижного турнира в Канаде

Хачанов в трехчасовом матче обыграл Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Торонто.

В матче 1/2 финала российский спортсмен одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Встреча, которая длилась 2 часа 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

За это время Хачанов сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один из трех брейк-пойнтов. На счету Зверева 13 подач навылет, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финальном матче Хачанов сыграет с американцем Беном Шелтоном, который обыграл соотечественника Тейлора Фрица.

Хачанову 29 лет, он имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

