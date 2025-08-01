Сафонов не станет основным вратарем ПСЖ после ухода Доннаруммы

Французский футбольный клуб «ПСЖ» намерен расстаться с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Дункан Кастлс.

Он утверждает, что это случилось после того, как стороны не смогли договориться о новом контракте. Отмечается, что после ухода Доннаруммы основным вратарем не станет россиянин Матвей Сафонов — новым «первым номером» будет Люка Шевалье, которого планируют за €40 млн приобрести у «Лилля».

В минувшем сезоне Шевалье провел за «Лилль» все 34 матча в Лиге 1, в которых пропустил 36 мячей.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. Сафонов на турнире ни разу не вышел на поле.

Ранее Сафонов высказался о поражении в финале клубного чемпионата мира.