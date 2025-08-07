Легенда «Спартака» назвал подходящего клубу тренера

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» защитник Юрий Ковтун заявил, что тренер Деян Станкович подходит команде. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«В пяти матчах, учитывая, что там и «Локомотив», и «Зенит», сколько можно очков набрать? Вряд ли все 15, будут потери, наверное. С другой стороны, Станкович должен исправлять ситуацию. Думаю, серб справится. Для меня Станкович — тренер, который подходит «Спартаку», — заявил Ковтун.

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

После трех туров «Спартак» занимает 11 место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав четыре очка.

Ранее футболист «Спартака» подверг критике тренера команды.