«Црвена Звезда» Тикнизяна обыграла «Лех» в матче Лиги чемпионов

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» обыграл польский «Лех» в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энея» в городе Познань, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 9-й минуте первый мяч сербов забил Раде Крунич. На 34-й минуте счет сравнял Микаэль Исхак. Во второй половине Крунич оформил хет-трик: еще два мяча он забил на 53-й и 73-й минутах.

Скандально покинувший «Локомотив» защитник Наир Тикнизян провел на поле все 90 минут.

Ответный матч состоится 12 августа на стадионе «Райко Митич» в Белграде.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Арсенал» проиграл «Вильярреалу».