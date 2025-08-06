Медиаклуб «2Drots» на последних секундах вышел во второй раунд Кубка России

«2Drots» с голом на последних секундах обыграли владимирское «Торпедо» в КР

Футбольный медиаклуб «2Drots» одержал победу в матче 1-го круга Пути регионов Кубка России над «Торпедо» из Владимира.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 90+4-й минуте забил полузащитник Борис Фартуна.

В следующем матче медиафутбольный коллектив сразится с «Космосом» из Долгопрудного.

В прошлом году «2Drots» также преодолели стадию первого раунда, обыграв «Строгино» со счетом 1:0.

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