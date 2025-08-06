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Спортивный директор «Спартака» позарился на легенду ЦСКА

Legalbet: спортдир «Спартака» Кахигао восхитился защитником ЦСКА Дивеевым
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао в данный момент активно занимается поисками центрального защитника для красно-белых и считает идеальным человеком для этой позиции 25-летнего игрока столичного ЦСКА Игоря Дивеева. Об этом сообщает портал Legalbet со ссылкой на свой источник.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, спортдир «Спартака» неоднократно заявлял, что Дивеев обладает прекрасными физическими данными и футбольным интеллектом.

В связи с этим Франсис Кахигао пытается найти для красно-белых футболиста, который был бы идентичен Дивееву по качествам. Спортдир также постоянно приводит защитника ЦСКА как пример того, кого должна искать селекционная служба команды.

Кахигао понимает, что руководство ЦСКА откажется продавать Дивеева в «Спартак», поэтому вариант трансфера на данный момент не рассматривается.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. За это время он провел 188 матчей, забил 18 мячей и отдал пять результативных передач.

Контракт Дивеева с армейским клубом действует до 30 июня 2028 года.

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