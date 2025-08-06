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Черчесов приведет «Ахмат» к лучшему результату в истории, заявил экс-глава «Локомотива»

Бывший глава «Локомотива» Наумов предсказал «Ахмату» Черчесова пятое место в РПЛ
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ФК «Ахмат»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что новый главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов сможет привести клуб в топ-5 турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона. Пятое место в чемпионате России — это лучший результат, которого когда-либо достигал «Ахмат» в своей истории. Слова Наумова приводит портал Legalbet.

«Для Черчесова будет хорошим результатом закончить с «Ахматом» на седьмом-восьмом месте до зимнего перерыва. А там уже пауза, сборы, трансферное окно. Затем можно будет попробовать и ближе к пятерке подобраться. Топ-5 для Черчесова в «Ахмате» в первый сезон — хороший результат. Грозненцы вроде бы никогда так высоко не забирались», — сказал Наумов.

Бывший президент «Локомотива» подчеркнул, что «Ахмат» не стал бы брать такого опытного тренера, как Черчесов, если бы рассчитывал только бороться за выживание. По мнению Наумова, грозненский клуб обладает сильным составом и способен добиваться гораздо более высоких целей.

Функционер отдельно выделил таких игроков, как нападающие Максим Самородов и Лечи Садулаев, а также полузащитник Эгаш Касинтура.

«Ахмату» просто нужна твердая тренерская рука, которая наладит игру, — сказал Наумов. — А Черчесов способен это сделать в кратчайшие сроки».

«Ахмат» проведет ближайший матч РПЛ 9 августа — на домашнем стадионе против петербурского «Зенита».

Ранее легенда «Спартака» раскритиковал назначение Черчесова в «Ахмат»: «В петлю полез».

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