Российская теннисистка сенсационно вылетела с турнира в Канаде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова покинула турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале на стадии второго круга, проиграв Еве Лис из Германии.

Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 3:6, 4:6. За это время Павлюченкова выполнила четыре эйса, допустила десять двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из семи. В активе Лис нет подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинтов из пяти.

Следующей соперницей спортсменки из Германии станет третья ракетка мира Ига Швентек из Польши, которая обыграла китаянку Ханью Гуо.

Павлюченкова является чемпионкой Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка появилась с бутылкой пива на пресс-конференции.