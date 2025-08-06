Роднина раскритиковала позицию российских фигуристов по нейтральному статусу

Роднина не согласилась с фигуристами по вопросу нейтрального статуса

Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина, отреагировала на результаты опроса, согласно которому из 22 опрошенных спортсменов 20 сказали, что согласны выступать в нейтральном статусе, не согласившись со спортсменами, передает Sport24.

«Со спортсменами же работают тренеры и родители. Думаю, претензии здесь должны быть к ним. Нужно копать в сторону взрослых, которые работают с этими ребятами», — сказала Роднина.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

ISU в мае одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России были чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее ISU сообщил об падении доходов из-за отстранения российских фигуристов.