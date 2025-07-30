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Доходы международной федерации упали из-за отстранения российских фигуристов

ISU сообщил об падении доходов из-за отстранения российских фигуристов
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте опубликовал финансовый отчет, согласно которому по итогам 2024 года в бюджете организации зафиксирован профицит в размере 25,1 миллиона швейцарских франков.

«Продолжающийся конфликт в Украине продолжает оказывать негативное влияние на ISU: важный рынок остается закрытым, а уровень конкуренции снижается из-за отсутствия ряда элитных спортсменов. Доходы от коммерческой деятельности также продолжают падать из-за отсутствия российских спортсменов», — указано в отчете.

После начала СВО ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

20 декабря Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

ISU в мае одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России были чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее 13-летней скандальной фигуристке Плющенко запретили выходить на лед.

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