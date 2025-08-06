«Они нашли друг друга»: Губерниев — о Черчесове в «Ахмате»

В грозненском футбольном клубе «Ахмат» сообщили о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера. От этого выиграл и клуб, и сам Черчесов, заявил «Газете.Ru» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ахмату» с Черчесовым пожелаем всяческих удач. Мне кажется, что в «Ахмате» очень много работы, которую, безусловно, Черчесов может провести, вдохнув в команду новую жизнь. Команда ставит себе амбициозные цели, а Черчесов вообще тренер-максималист», — сказал он.

Губерниев также назвал цели, которые стоят перед новым тренером клуба.

«Спортом занимаются для того, чтобы победить, правильно? Не для того, чтобы проиграть. Поэтому они Черчесова и зовут, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше. Посмотрим, что из этого будет — но тренер он хороший, и команда неплохая. Поэтому я думаю, что они нашли друг друга», — сказал он.

До этого грозненский «Ахмат» объявил в своем Telegram-канале о возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера. Он уже руководил клубом в период с 2011 по 2013 год, тогда клуб назывался «Тереком». Черчесов также занимал должность главного тренера сборной России в 2016-2021 годах — покинул он ее после чемпионата Европы 2021 года. После этого специалист работал со сборной Казахстана.

Согласно информации на сайте Российской премьер-лиги, сейчас ФК «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице сезона-2025/26.

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