Экс-футболист раскритиковал подход к вызову в сборную России

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что сейчас в сборную России ызывают тех, кто хорошо сыграл только пару матчей, передает «Чемпионат».

«Хотелось бы, чтобы вызов в сборную России был престижным. Чтобы туда можно было попасть после того, как отыграешь на хорошем уровне достаточно долгое время. А сейчас берут футболистов для того, чтобы посмотреть», — сказал Булыкин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что сборная России на выезде сыграет с хозяйкой чемпионата мира 2022 года.