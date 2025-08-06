Сборная России на выезде сыграет с хозяйкой чемпионата мира 2022 года

Сборная России по футболу сыграет на выезде с Катаром

Сборная России по футболу сыграет 7 сентября на выезде против национальной команды Катара, сообщает пресс-служба российской сборной в своем Telegram-канале.

Встреча состоится 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райане.

«Сборная Катара дважды выигрывала Кубок Азии, в рейтинге ФИФА занимает 53-е место. Главный тренер команды – экс-наставник сборной Испании, мадридского «Реала» и «Севильи» Хулен Лопетеги», — говорится в сообщении сборной России.

Также Россия сыграет с Иорданией. Поединок состоится 4 сентября в России.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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