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Пьяный мужчина в шлепках едва не выиграл восьмикилометровый забег

Пьяный бразильский мужчина Альмейда едва не выиграл восьмикилометровый забег
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Бразилец Исак Альмейда принял участие в восьмикилометровом забеге и едва не выиграл его, сообщает Shot.

Альмейда участвовал в забеге в состоянии алкогольного опьянения. Вместо кроссовок на нем были шлепки. Мужчина долгое время держался в группе лидеров. Он так понравился судьям, что они решили наградить его медалью за участие.

Алльмейда стал звездой соцсетей. Он пообещал перейти на здоровый образ жизни и всерьез заняться бегом.

1 января 2025 года бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев заявил, что во времена СССР много игроков в хоккее употребляли алкоголь.

«По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали. Помню случай такой: Тарасов приходит на тренировку, и там сильно ощущалось алкогольное амбре. Заметив сивушный запах, он сказал своему помощнику: «Я эту пьяную команду тренировать не буду». И приказал провести тренировку за него», — заявил он.

Ранее в Госдуме выступили против пива на стадионах.

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